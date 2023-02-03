شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. القناة مُتصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق القناة بقيادة محمد حليم، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن السكة الحديد وزد أصحاب الوصافة، بعد مرور 15 جولة من منافسات المسابقة حتى الآن.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات اليوم..

1 القناة 34 نقطة

2 السكة الحديد 32 نقطة

3 زد 32 نقطة

4 وادى دجلة 29 نقطة

5 الاتصالات 23 نقطة

6 منتخب السويس 23 نقطة

7 الترسانة 23 نقطة

8 بتروجت 21 نقطة

9 العبور 18 نقطة

10 بورتو السويس 17 نقطة

11 الإنتاج الحربى 16 نقطة

12 النصر 14 نقطة

13 مستقبل وطن 13 نقطة

14 إيسترن كومبانى 13 نقطة

15 كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يحل نادى القناة متصدر مجموعة القاهرة برصيد 34 نقطة، ضيفا على فريق بتروجت صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فى مباراة يأمل فيها محمد حليم المدير الفنى للقناة انتزاع الثلاث نقاط بعد تدعيم صفوف الفريق بـ5 صفقات من أجل مواصلة الصدارة، بينما يسعى سيد عيد مدرب فريق بتروجت فى اقتناص الفوز والثلاث نقاط مستغلا حالة الفريق العالية بعد الانتصارات الأخيرة.

ويستقبل فريق زد صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة، في مباراة يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب فريق زد في تحقيق الفوز وتعويض الخروج من كأس مصر ومواصلة الضغط على القناة المتصدر، فيما يأمل طارق السيد المدير الفني لفريق النصر في العودة بنتيجة إيجابية في محاولة للتقدم أكثر في جدول الفريق وتحسين وضعة الفريق.

ويحل فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 32 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق مستقبل وطن صاحب المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، ويقود محمد جودة فريق السكة الحديد في غياب أمير عزمى مجاهد لظروف صحية، ويتطلع للعودة بالثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على صدارة مجموعة القاهرة، فيما يسعى مستقبل وطن في مواصلة الانتفاضة وتحقيق الفوز مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويلتقى في نفس التوقيت، كل من بورتو مع الإعلاميين، الإنتاج الحربى مع الترسانة، كهرباء الإسماعيلية مع الاتصالات، إيسترن كومبانى مع منتخب السويس، العبور مع وادى دجلة.

وتختتم مباريات الأسبوع السادس عشر من مجموعة القاهرة بمواجهة ملوى مع فريق تليفونات بنى سويف في الثالثة عصر اليوم على ملعب ملوى.