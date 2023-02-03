ريال مدريد يتخطى فالنسيا بسلاسة ويعدل أوتاره

المنامة - ياسر ابراهيم -

تخطى ريال مدريد ضيفه فالنسيا بثنائية نظيفة (2-0) ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 17 في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل للملكي أسينسيو 52، والبرازيلي فينيسيوس جونيور 54.



وتلقى البرازيلي غابرييل لاعب فالنسيا بطاقة حمراء مباشرةً بسب تدخله العنيف على مواطنه فينيسيوس 72.



وصار رصيد الميرنغي 45 نقطة في المركز الثاني، معيداً الفارق إلى 5 نقاط مع المتصدر برشلونة.



اما فالنسيا الذي أقال مدربه الإيطالي جينارو غاتوزو قبل أيام فيقبع في المركز 14 برصيد 20 نقطة.



وكان النادي الملكي تعادل سلباً مع ريال سوسييداد نهاية الأسبوع الماضي ليهدر نقطتين ثمينتين في صراعه مع غريمه برشلونة المتصدر الذي فاز الأربعاء على مضيفه ريال بيتيس 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها



وعكر هذا الفوز أولاً إصابة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو وخروجه في الدقيقة 36، ثم إصابة الهداف الفرنسي كريم بنزيمة في فخذه الأيمن ليترك الملعب لصالح البرازيلي رودريغو في الدقيقة 60.



وعزّز ريال سلسلة من 15 مباراة على أرضه دون خسارة امام فالنسيا في "لا ليغا"، معادلا السلسلة الأطول امامه والتي حققها بين عامي 1969 و1983.

(بي إن سبورت)