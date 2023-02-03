على غرار القدم.. الأهلي يفوز على الزمالك بثلاثية في الطائرة

الشارقة - اميمة ياسر - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 باستاد القاهرة، فى قمة دور قبل النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم السبت المقبل موعدا لإقامة قرعة "بلاى أوف" قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023، وذلك بمقر الاتحاد فى الثانية عشرة ظهرا.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز كل من، طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3/1، وسبورتنج على الطيران 3/2، وسموحة على بتروجت 3/1.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى 2023.

يأتي ذلك بعد أيام من فوز الأهلي على الزمالك في دوري كرة القدم بثلاثية نظيفة أيضا.