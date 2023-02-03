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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك وبلوزداد يوم 10 فبراير بدورى الأبطال.
استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك وبلوزداد يوم 10 فبراير بدورى الأبطال
يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
الإنجليزي أنتونى تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية
يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة الأهلي أمام سياتل الإمريكي المقرر لها السابعة و النصف مساء السبت المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية المقام بالمغرب.
انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب.. وانضمام عمر فايد
انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر ، اليوم الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس 2023 .
دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.
المصرى يضع برنامج مكثف لتأهيل دغموم بعد الإصابة فى العضلة الأمامية
يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب خط وسط النادي المصري لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان وذلك لعلاجه من إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية للفخذ وذلك خلال مباراة فاركو الأخيرة.
الركراكى يزور بعثة الأهلى فى المغرب ويهنئ الفريق بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية
زار وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية ، وقدم لها التهنئة بعد فوز بطل مصر أمس ، الأربعاء، بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية المقام حالياً بالمغرب .
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد هاني، مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أمس أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي.
حمزة المثلوثى يواصل برنامجه التأهيلى فى الزمالك للتعافى من إصابة السمانة
واصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
تلقت إدارة النادى المصرى، خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، يخطرها من خلاله، بنقل مباراة الجولة السابعة عشر من الدورى والتى تجمع بين سموحة والمصرى من ستاد السويس الجديد إلى ستاد برج العرب.