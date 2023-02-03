أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 2 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 / 2 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك وبلوزداد يوم 10 فبراير بدورى الأبطال.

استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك وبلوزداد يوم 10 فبراير بدورى الأبطال

يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الإنجليزي أنتونى تايلور حكما لمباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة الأهلي أمام سياتل الإمريكي المقرر لها السابعة و النصف مساء السبت المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية المقام بالمغرب.

انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب.. وانضمام عمر فايد

انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر ، اليوم الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس 2023 .

اتحاد الكرة يفاضل بين برتغالي واسباني لخلافة كلاتنبرج فى لجنة الحكام دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.