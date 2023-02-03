شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يعتذر عن الاستمرار فى تدريب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اعتذار طلعت يوسف المدير الفني عن استكمال مهمته فى قيادة الفريق البترولي.

ووضع الجهاز الفني لفريق إنبى برنامجاً تأهيلياً خاصاً للأوغندى ديريك كاكوزا، الذى انضم للفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة في الدورى المصرى الممتاز ، وطلب مسئولو إنبى سرعة إرسال البطاقة الدولية للأوغندي ديريك كاكوزا، لاعب منتخب أوغندا للشباب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى في الدورى الممتاز بعد التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة.

وتعاقد نادي إنبى مع الأوغندى كاكوزا في صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادي فالميرا اللاتفي؛ ليصبح الأوغندي خامس صفقات إنبي خلال شهر يناير وتم قيد اللاعب في مرحلة تحت السن.

وسبق لـ كاكوزا اللعب مع منتخب أوغندا الأول، في خمس مباريات وكذلك الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2012 بخمسة أهداف،ويأمل النادي البترولي بعد تعاقدات الشتاء في تحسن النتائج حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 16 لقاء.

قلفى سياق مختلف حذر طلعت يوسف، لاعبيه من صحوة سيراميكا قبل المواجهة المرتقبة التى تجمعهما يوم 5 فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.