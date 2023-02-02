شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة بسبب كيليان مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية بسبب لاعب الفريق كيليان مبابي.

كيليان مبابي يتعرض إلى إصابة



وتعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي إلى إصابة في الفخذ الأيسر خلال مباراة الفريق أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وسوف يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي عن الملاعب لمدة ثلاث اسابيع بغد الإصابة التي تعرض لها اللاعب.



ويغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي عن مباراة الفريق أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوز هام على نظيره نادي مونبلييه في الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي تولوز في الدوري الفرنسي الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي مونبلييه يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.