كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وساوندرز الأمريكى بمونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مواجهة غاية في الأهمية أمام سياتل ساوندرز الأمريكى ، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، فى مشواره للمنافسة على تحقيق ميدالية جديدة فى مونديال الأندية.

س : ماذا فعل الاهلي في ضربة البداية؟

ج :حقق فريق الأهلى فوزا كبيرا على أوكلاند سيتى بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو، وذلك فى الدور التمهيدى الأول لكأس العالم للأندية المقامة فى المغرب.

س : متى يواجه الاهلي ساوندرز الأمريكى ؟

ج : يلتقى الأهلى مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكى بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) مساء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

س : ماذا قال كولر بعد الفوز على أوكلاند سيتي ؟

ج : أكد مارسيل كولر، أن الأهلي حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، ‏التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز ‏بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.، وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا ‏الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح ‏الفريق الثقة.‏

وأضاف المدير الفني: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من ‏الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه ‏مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة".‏

س : ما هي مكاسب الاهلي من مواجهة أوكلاند ؟

ج : واصل الأهلي أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثامنة بالبطولة، والتي افتتحت امس في مدينة طنجة المغربية بلقاء الأهلي وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، وهي المرة الأولى التي يلعب فيها الأهلي بالدور التمهيدي منذ بداية مشاركاته عام 2005.

وواصل الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في البطولة برصيد 19 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني ومونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل منهما.

كما احتل الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسباني برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.

س : وماذا عن مكاسب اللاعبين؟

ج : على صعيد أرقام لاعبي الأهلي فقد تصدر حسين الشحات قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي بالأهلي مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد عشر مباريات، منها ست مباريات مع الأهلي وأربع مع العين الإماراتي، يليه كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج برصيد سبع مباريات لكل منهم، ثم علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة برصيد ست مباريات لكل منهم.