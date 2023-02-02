شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهنئ الأهلى ويتمنى مواجهته فى نصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد، على تهنئة فريق الأهلي عقب الفوز أمس على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال بوتراجينيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة إنه تابع مباراة أمس، ويتمنى أن يتخطى الأهلي منافسه سياتل الأمريكي في اللقاء القادم بينهما يوم السبت المقبل.

وأعرب بوتراجينيو عن أمنيته أن يلتقي الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ووجّه المهندس خالد مرتجي، الشكر لمدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل؛ انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة.