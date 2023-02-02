شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فولهام، الجمعة، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

ويمتلك فريق تشيلسي 29 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين خلف فولهام الذي يقبع في المركز السابع.

موعد مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

ويسعى جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي إلى إعادة فريقه إلى المسار الصحيح بعدما حقق الفريق فوز يتيم في عام 2023 مقابل تلقيه 3 هزائم وتحقيق تعادلين.



على الجانب الآخر، يستهدف فريق فولهام تعزيز موقعه في جدول الدوري الإنجليزي، من خلال تكرار الفوز على البلوز بعدما تفوق عليهم 2-1، في لقاء الدور الأول، الذي أقيم في الثاني عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فولهام في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة 3 فبراير/شباط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، 11 ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، 12 بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي؟



ستنقل مباراة تشيلسي وفولهام في الجولة 22 للدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستتم إذاعة المباراة مساء الجمعة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium.

من هو معلق مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي؟



سيتولى المذيع اليمني حسن العيدروس مهمة التعليق والوصف التفصيلي على لقاء تشيلسي وفولهام.

ويمكن كذلك لمن يفضلون الاستماع للتعليق الإنجليزي الاستماع للقاء عبر القناة الصوتية الثانية.