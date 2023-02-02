شكرا لقرائتكم خبر عن التقارير الطبية لإصابة الننى تحسم مصيره من معسكر المنتخب فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا من نادى أرسنال التقارير الطبية والتشخيص الخاص بإصابة محمد النني، لتحديد مدى إمكانية لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة في مارس المقبل لخوض مباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المقرر اقامتها 2024 بكوت ديفوار.

تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مع محمد النني لاعب وسط أرسنال بعد اجراء اللاعب لجراحة في الركبة اليمني، حسبما أعلن نادي الجانرز في بيانه الرسمي، وحرص فيتوريا على التواصل مع اللاعب للاطمئنان على حالته وموعد عودته للتدريبات، حيث يعتبر النني من الأعمدة الرئيسية لخط وسط المنتخب.

وأعلن نادي أرسنال عن تعرض لاعب الوسط المصري محمد النني لإصابة خطيرة على مستوى الركبة اليمنى أدت إلى إجراء عملية جراحية، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد خلاله أن محمد النني قد تعرض لإصابة خطيرة في الركبة اليمنى أثناء حصة تدريبية.

وستكون مواجهة مصر ومالاوي يوم 20 مارس المقبل ضمن منافسات ذهاب الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ولم يتم تحديد ساعة المباراة حتى الآن، وسوف يحدد بتنسيق الكاف مع الجانب المصري، لأن مباراة الذهاب سوف تلعب في مصر.