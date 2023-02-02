شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الشباب ولاعبي الدكة فى الأهلى "قُبلة الحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جميع لاعبي الفريق خاصة الشباب والجدد والذين جلسوا على دكة البدلاء كثيراً الفترة الماضية أن يستغلوا الفرصة التى سيحصلون عليها الفترة المقبلة بعد إغلاق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المدرب السويسري أنه المجموعة الحالية هي التى ستكمل الموسم الجاري حتى نهايته بما فيه من إرتباطات هامة على الصعيدين المحلي والأفريقي ولابد أن يكون الجميع على قدر المسئولية، وشدد كولر للاعبي الفريق إنه سيمنح الجميع الفرصة وبشكل كافً من أجل التعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

وشدد المدير الفني لجميع اللاعبين على أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم الجميع سواء الأساسيين أم البدلاء والصغار والكبار من أجل تحديد مصيرهم مع نهاية الموسم الجاري خاصة وأن مارسيل كولر سيكون قد أمضى موسماً كاملاً مع الفريق بنهاية الموسم الجاري وسيكون لديه تقييم منطقي من أجل الحكم على الجميع بشكل عادل وموضوعي.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن استبعاد أكثر من لاعب في القائمة النهائية للأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التى أستهل الفريق مشاركته فيها أمس ، الأربعاء، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي لا يُقلل منه إطلاقاً ، موضحاً أن الأهلي مُجبر على المشاركة في مونديال الأندية المقام حالياً في المغرب بقائمة مُحددة تبلغ 23 لاعباً لذا لابد أن يكون هناك أسماء خارج القائمة.

وطالب مارسيل كولر، لاعبيه بأن يكونوا على قلب رجل واحد فى جميع المباريات كما كان الحال في المباريات الأخيرة محلياً، وهو ما ساهم في تحقيق عدة انتصارات محلية آخرها الفوز على الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المحلي قبل التوجه للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية.