شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى الحربين: الأهلى "هبة مصر" للعرب ..ومثل ريال مدريد وبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيسى الحربين، المعلق السعودى، أن النادى الأهلى ناد عالمى، وهبة مصر للعرب، فهو أحد أبرز المعالم المصرية والعربية.

وأضاف الحربين فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن الأهلى قيمة كبيرة وناد عالمى مثله مثل ريال مدريد وبرشلونة. واختتم المعلق السعودى أن أرقام الأهلى فى كأس العالم تعكس قيمته وقامته.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023 على ملعب ابن بطوطة.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 47، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبيرسي تاو في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة يضرب الأهلي موعداً مع فريق سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي البطولة يوم السبت.