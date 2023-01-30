شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يقود اليوم أول مران لفريق الداخلية استعدادا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود علاء عبد العال، المدير الفني الجديد لفريق الداخلية، مران اليوم لأول مرة عقب تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة التى تم التوجية الشكر له استعدادا لمواجهة أسوان فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى علاء عبد العال لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو فريق الداخلية في المباريات الماضية، وتحقيق نتائج إيجابية فى لقاء أسوان المقبل لاستعادة الثقة وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق الداخلية نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و الهزيمة في 7 مباريات و التعادل في مثلهم.