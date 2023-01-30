شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع الكولومبي كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو إدارة نادى السكة الحديد فى التعاقد مع الكولومبى دييجو كالديرون من نادى الحسين الأردني، لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية استعدادا للدور الثاني من القسم الثانى.

ويعد الكولومبي كالديرون الصفقة الرابعة التى يبرمها السكة الحديد فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع كل من عبد الله ناصر قادما من المريخ، عبد الرحمن بوجي مهاجم مستقبل وطن، وبهاء مجدي قادما من سموحة.

وتألق الكولومبى كالديرون في صفوف الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، ثم انتقل بعدها لوادي دجلة قبل أن يتوجه للاحتراف في الدوري الأردني.

ويستعد فريق السكة الحديد لمواجهة فريق مستقبل وطن ، في بداية مباريات الدور الثاني لمجموعة القاهرة بدوري الممتاز ب، يوم الجمعة المقبل.

تأهل فريق السكة الحديد لدور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على زد بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد السكة الحديد في الدور الرابع التمهيدى بكأس مصر.