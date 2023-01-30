شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: إمام عاشور تلقى عرضا خياليا ولا يجوز الوقوف أمام طموحات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن إمام عاشور، لاعب الفريق الأبيض، تلقى عرضا خياليا، مؤكدا أنه لا يجوز الوقوف أمام طموحات اللاعب.

أكد المدير الفنى للزمالك، خلال المؤتمر الصحفى، أنه يساعد على أن يخرج اللاعبين للاحتراف الخارجى، وخاصة صغار السن، موضحا أنه لا يجوز الوقوف أمام طموحات اللاعب.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد الفوز على فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها المركز الرابع.