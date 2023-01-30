نابولي يحسم الديربي أمام روما ويواصل زحفه بعيداً بصدارة الدوري الإيطالي

خطا نابولي خطوة إضافية نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 والثالثة في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه القوي روما 2-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.



على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، أعاد نابولي الفارق الذي يفصله عن إنتر، الفائز السبت على كريمونيزي 2-1، الى 13 نقطة بعدما واصل أفضل بداية موسم له بتحقيقه انتصاره السابع عشر، رافعاً رصيده الى 53 نقطة في الصدارة.



وضرب نابولي باكراً عبر هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ14 هدفاً بعدما وصلته الكرة من المتألق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، فسيطر عليها بصدره ثم ركبته قبل أن يطلق "على الطاير" في شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو (17).



وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 75 حين نجح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إدراك التعادل عبر البديل ستيفان الشعراوي بعد عرضية من البولندي نيكولا زاليفسكي.



لكن البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي دخل في الدقيقة 76، خطف هدف التقدم والفوز لفريق المدرب لوتشانو سباليتي في الدقيقة 86 بعد تمريرة من البولندي بيوتر زيلينسكي، ملحقاً بروما الهزيمة الخامسة.