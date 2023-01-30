تزوير في دوري السيدات يوقف رئيس نادي عكاظ عامين

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ونشر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، أكد فيه على أن نادي عكاظ قام بإشراك لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين في مباراة الفريق أمام نادي نجمة جدة.وتقدم نادي نجمة جدة بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، مستندا على تقرير مراقب المباراة.
وبعد استكمال الإجراءات الشكلية، قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمطالبة نادي عكاظ وإدارة التسجيل ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، للرد على ما ورد من أسباب الاحتجاج المقدم من نادي نجمة جدة، وبعد ثبوت مخالفة التزوير، قررت لجنة الانضباط إيقاف إدارية نادي عكاظ ريهام موسى الثبيتي 14 يوما في جميع المباريات الرسمية، وإلزام نادي عكاظ بدفع ـ4000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
قرارات لجنة الانضباط:
- إيقاف إدارية نادي عكاظ ريهام موسى الثبيتي 14 يوما في جميع المباريات الرسمية.
- إلزام نادي عكاظ بدفع 4000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- اعتبرت اللجنة فريق عكاظ خاسرا بنتيجة (3-0) لصالح فريق نجمة جدة.
- استبعاد نادي عكاظ من المشاركة في دوري السيدات للموسم الرياضي 2022-2023.
- منعه من تسجيل اللاعبات لفترة تسجيل واحدة.
- إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- تقرر إيقاف رئيس نادي عكاظ جمعان الخديدي لمدة عامين، ودفع غرامة قدرها 200 ألف ريال لحساب اتحاد الكرة السعودي.
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