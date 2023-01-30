شكرا لقرائتكم خبر تزوير في دوري السيدات يوقف رئيس نادي عكاظ عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إيقاف جمعان بن عنيزان الخديدي رئيس نادي عكاظ لمدة عامين، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بسبب واقعة تزوير في دوري الدرجة الأولى للسيدات.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا، أكد فيه على أن نادي عكاظ قام بإشراك لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين في مباراة الفريق أمام نادي نجمة جدة.

وتقدم نادي نجمة جدة بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، مستندا على تقرير مراقب المباراة.

وبعد استكمال الإجراءات الشكلية، قامت لجنة الانضباط والأخلاق بمطالبة نادي عكاظ وإدارة التسجيل ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، للرد على ما ورد من أسباب الاحتجاج المقدم من نادي نجمة جدة، وبعد ثبوت مخالفة التزوير، قررت لجنة الانضباط إيقاف إدارية نادي عكاظ ريهام موسى الثبيتي 14 يوما في جميع المباريات الرسمية، وإلزام نادي عكاظ بدفع ـ4000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

قرارات لجنة الانضباط:

