شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن موقف فريق باريس سان جيرمان من التعاقد مع نجم برشلونة السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل رغبة الفريق الفرنسي في تدعيم صفوف فريقه لموسم المقبل.

باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع مالكوم

ووفقا لما نشره الصحفي "صابر ديفراج" فإن باريس سان جيرمان أصبح يستهدف التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكو دي أوليفيرا لاعب فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

وأفادت العديد من الصحف خلال الفترة الماضية بأن اللاعب البرازيلي تم عرضه على نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية من قبل وكيل أعماله خاصة وأن اللاعب لا يزال صغير السن حيث يبلغ من العمر 25 عامًا فقط.

إضافة إلى ذلك، فقد أكدت التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم بأن اللاعب قام بإبلاغ ناديه الروسي بربغبته في الإنضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وتشير أيضا بعض التقارير أنه في حالة تعثر الصفقة فقد يقوم مسؤولو باريس سان جيرمان بطلب إستعارة اللاعب بدلا من شراءه بشكل نهائي.

أرقام مالكوم مع زينيت الروسي

يذكر أن اللاعب خاض خلال هذا الموسم رفقة الفريق الروسي 23 مباراة مختلفة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 7 آخرين.