عدي الدباغ.. من هو المهاجم الفلسطيني المرشح للانضمام لـ الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

لا زال النادي الأهلي يبحث عن صفقة الإنقاذ في يناير، من أجل تدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر، في ظل معاناته من النقص العددي والعقم التهديفي، في الفترة الأخيرة، وفقًا لتصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي أكد أن فريقه يعاني من أزمة هجومية واضحة.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن عدي الدباغ يأتي على رأس قائمة الإنقاذ في خطة صفقات الأهلي، التي وضعتها إدارة المارد الأحمر، من أجل سد الفجوة الهجومية، خاصة بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه المهاجم الفلسطيني الشاب، رفقة فريقه أروكا الذي يلعب في الدوري البرتغالي، حيث يملك اللاعب مهارات وقوة تهديفية عالية جعلته محطًا للأنظار داخل القلعة الحمراء.

وتقول الصحيفة إن عدي الدباغ (24 عامًا) شارك منذ بداية الموسم في الدوري البرتغالي في 17 مباراة، استطاع أن يسجل 10 أهداف، ولم يساهم في أي تمريرة للفريق منذ بداية الموسم الجاري، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

وعن سجل إصابات المهاجم الشاب عدي الدباغ، قالت الصحيفة إنه منذ بداية مسيرته تعرض لإصابة وحيدة قوية على مستوى الركبة، غيبته عن الملاعب لفترة بلغت 51 يومًا، خلال الفترة بين مطلع أغسطس لعام 2022 حتى 21 سبتمبر للعام ذاته.

كما شارك المهاجم الفلسطيني الشاب منذ بداية مشواره في الملاعب في 52 مباراة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها، وسجل 20 هدفًا مقابل تمريرتين حاسمتين، إذ ارتدى قمصان أروكا، القادسية والقدس هلال، ومرشح للانتقال إلى الأهلي.