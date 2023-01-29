شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد 25 مليون جنيه تسعيرة بيع المغربى أحمد بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة الكرة بنادي أسوان بالتنسيق مع مجلس الإدارة تسعيرة بيع أحمد بلحاج اللاعب المغربي الذي تتهافت عليه الأندية لضمه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلم ”الخليج 365” أن نادي أسوان حدد 25 مليون جنيه لبيع اللاعب لأي من الأندية الراغبة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر في النادي عن أن الإدارة منفتحة على قرار بيع اللاعب في الشتاء، بعدما أقنعت المدير الفني أيمن الرمادي بوجود البدائل القوية لتعويضه.

وتلقى مسئولو نادي أسوان عرضًا رسميًا من نادي سيراميكا لضم المغربي أحمد بلحاج في الساعات المقبلة، قبل غلق باب القيد الشتوي.

ونجحت لجنة الكرة بنادى أسوان الرياضى فى الاتفاق مع قطاع الكرة بالنادى الأهلى والذى وافق على إعارة لمدة 6 أشهر لنادى أسوان لكل من اللاعب أحمد أشرف فى مركز وسط الملعب مواليد 2001 واللاعب محمد حمدى ميسى جناح وسط مهاجم مواليد 2003.

جاءت الصفقتان فى إطار خطة تدعيمات فريق الكرة الأول وتلبية احتياجات المدير الفنى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2023.

وستواصل لجنة الكرة والتعاقدات بأسوان جهودها لتدعيم الفريق حتى غلق باب القيد بنهاية شهر يناير، فى ظل دعم ومساندة مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز موسم 2022 / 2023.