«اللاعب أراد الأهلي».. مسئول بوفاق سطيف: رفضنا مراوغات الزمالك في صفقة أحمد قندوسي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق إبراهيم العرباوي، المدير العام لنادي وفاق سطيف الجزائري، على صفقة انتقال أحمد قندوسي لصفوف النادي الأهلي، مشيراً إلى أن عرض الزمالك كان أكبر من القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد أعلن مساء السبت تعاقده مع اللاعب الجزائري أحمد قندوسي قادمًا من وفاق سطيف، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي تصريحات لقناة "اون تايم سبورت"، قال العرباوي: "العرض الجديد الذي قدمه مرتضى منصور رئيس الزمالك كان أكبر من عرض الأهلي، لكن احترمنا كلمتنا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء موجود في الجزائر منذ يومين".

وأضاف العرباوي: "الزمالك أول من دخل في المفاوضات لكنها كانت مع سمسار سوري وليس رئيس النادي، ولم تكن جدية، رئيس وفاق سطيف حاول التواصل مع مرتضى منصور لأنه لا يصح أن يتفاوض مع سمسار، لكنه لم يرد".

وأضاف مدير عام نادي وفاق سطيف: "تحدثت مع أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك مرة واحدة، نحن لم نقبل بتفاوض السمسار، ولكن مفاوضات الأهلي كانت عن طريق الخطيب مع رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، وهذه مفاوضات متوازنة رئيس مع رئيس".

وتابع: "كانت توجد مفاوضات من الزمالك وبيراميدز دخل بقوة، وفريق إسطنبول وناد من فرنسا وآخر من أوكورانيا ومولودية الجزائر لضم قندوسي، الأهلي دخل في الأسبوع الأخير في التفاوض وتمت الصفقة، دخلنا في مفاوضات مع الزمالك وبيراميدز ثم عادت من جديد المفاوضات مع الأهلي".

وواصل العرباوي: "المفاوضات مع الزمالك لم تكن صريحة وبها مراوغات، كانوا يطلبون أمورًا تعجيزية سواء للنادي أو اللاعب، ليست ماديات، العقد لم يكن صريحًا".

وأكمل: "لمدة 15 يومًا السمسار يتحدث مع قندوسي، ونفس السمسار اتصل بي 5 مرات ويريد أن يحصل على عمولة 15% من قيمة الصفقة، ونحن رفضنا هذا الأمر، لأننا ناد محترف، والأموال تدخل حساب النادي".

ولفت المسئول الجزائري: "عند الساعة الرابعة مساء السبت تحدث الزمالك مرة أخرى عن الصفقة وقدم عرضًا جديدًا، ولكن المفاوضات كانت قد انتهت مع الأهلي، واتخذنا قرارًا بإتمام الصفقة".

وأكد العرباوي: "قندوسي سعيد بانضمامه للأهلي، وكان يقول منذ سنتين أو ثلاث أنه يريد اللعب مع الأحمر، ورفض عرض الزمالك رفضًا قاطعًا".

وعن مشاركة قندوسي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، أكد العرباوي: "اللاعب سيغادر غدًا أو بعد غد، وأصبح تحت رعاية الأهلي العريق الذي نعتبره ريال مدريد إفريقيا".

واختتم إبراهيم العرباوي: "قيمة انتقال اللاعب للأهلي هي مليون دولار، ويوجد 10 بنود في العقد، منها 15% نسبة من قيمة إعادة بيع اللاعب".