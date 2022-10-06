شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير بالتتش قبل السفر إلى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للأهلى فيديو من المران الأخير للفريق الأحمر على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى تونس اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيرى التونسى يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه صباح اليوم على التتش قبل تناول وجبة الغداء ومن ثم استقلال الأتوبيس الذى سينقلهم إلى مطار القاهرة استعدادا لاستقلال الطائرة التى ستقلهم إلى تونس.

وتُغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم ،الخميس، في طريقها إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

ويترأس البعثة العامري فاروق نائب رئيس النادي ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 تدريبات في تونس قبل اللقاء المرتقب الذي سيُقام في الثالثة عصراً بتوقيت تونس ، الرابعة بتوقيت القاهرة وهو اللقاء الأول للمارد الأحمر في الموسم الجديد فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري بنسبة كبيرة على أن يبدأ الفريق بعدها منافسات الموسم الجديد للدوري المصري ثم يلتقي مع الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري في السوبر المحلي بالإمارات.

واستعد الأهلي للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية بالتتش وبفرع النادي بمدنية نصر وخوض 3 مباريات ودية بإستاد الأهلي والسلام أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش حيث فاز في الأولى والثانية (5_1) و(2_1) على التوالي وتعادل سلبياً في الثالثة.