موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك مساء الأحد فريق فلامبو دو سنتر البوروندى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات الأفريقى.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو دو سنتر

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره فلامبو دو سنتر البوروندى فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا الأحد المقبل، الموافق التاسع من أكتوبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندوى

تذيع قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى، حيث من المنتظر أن تحصل على حقوق إذاعة المباراتين باعتبار أن المباراتين فى القاهرة بعد موافقة الفريق البوروندى.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادى، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

مواجهات الزمالك مع أندية بوروندى

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك، تقابل مع أندية بوروندى فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.