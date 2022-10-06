شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الزمالك يوافق على إعارة محمود شبانة لسموحة لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، أن محمود شبانة لاعب الفريق الأبيض العائد من الإعارة، انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال يحيى، فى برنامج "زملكاوى" إن إدارة الزمالك وافقت على انتقال شبانة لسموحة لمدة عام واحد إعارة.

وكان الزمالك أعلن مؤخرا التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، ليكون الصفقة السادسة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد الزمالك مع المغربى زكريا الوردى من الرجاء، والسنغالى إسماعيلا نداى، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزنارى من طلائع الجيش، بالإضافة إلى إعادة محمد صبحى بعد انتهاء إعارته مع فاركو.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي، ويخضع حاليا لبرنامج تدريبى لتجهيزه للمباريات المقبلة.