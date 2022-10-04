شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المباراة بساعات.. تشافي يتحدى إنتر ميلان ويكشف عن طريقة لعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره نادي برشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

وتنطلق مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ونقدم لكم تعليق تشافي هيرنانديز على مواجهة إنتر ميلان في إيطاليا لحساب بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن واجه بايرن ميونيخ المباراة الماضية.

نتيجة آخر مباراة خاضها برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وخسر برشلونة بهدفين مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين بايرن ميونخ الألماني.

تعليق تشافي على مواجهة إنتر ميلان

ووفقًا لما قاله تشافي هيرنانديز خلال تصريحات صحفية قبل المباراة: "هذه مواجهة مهمة جدًا، على كل حال لن تكون الحاسمة ولكن ستظل من أهم المباريات".

وأضاف: "عقب أن خسرنا أمام بايرن ميونيخ يجب أن نعوض أمام إنتر ميلان ونحصل على الثلاث نقاط، سنسعى لإظهار قدراتنا من أجل الفوز".

وأكمل: "مباراة الإنتر تريد طريقة لعب مباراة بايرن ميونيخ لكن يجب أن نهتم بأن نكون أكثر فاعلية، يجب أن نستغل فكرة أنهم ليسوا الأفضل في هذه الفترة، ربما نجدهم أكثر تمركز في الدفاع لكن سنحاول مواجهتهم".



وأضاف: "المجموعة التي وقعنا بها لم نكون محظوظين بها، الإنتر قوي دفاعيًا ولديه مهاجمين رائعين في الفريق أيضًا، سنبذل قصاري جهدنا من أجل الخروج بالثلاث نقاط ".

ترتيب برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل وصافة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.