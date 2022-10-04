شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مودعاً محمود علاء: مستنيك فى بيتك السنة الجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، رسالة إلى محمود علاء زميله السابق بالفريق، وذلك بعد انضمام علاء إلى الاتحاد السكندرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب الونش عبر حسابه الشخصي على انستجرام: اخويا وحبيبي بتمنالك التوفيق يا رب ان شاء الله تكون خطوة خير عليك وتكسر الدنيا ومستنيك في بيتك تاني السنة الجاية بإذن الله.



محمود علاء والونش

وقال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن نادي البنك الأهلي حاول التعاقد مع محمود علاء، لكن اللاعب تمسك بالتواجد في نادي الزمالك، وتنازل عن مستحقات مالية من الاتحاد والزمالك من أجل إتمام الصفقة .

وأضاف مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية: "بدأنا في الصفقة منذ 10 أيام، واللاعب إضافة قوية للفريق ووجّه مصيلحي الشكر لرئيس الزمالك مرتضى منصور على حسن التعامل في الصفقات الفترة الأخيرة، على الرغم من عدم اكتمال صفقة مروان عطية؛ بسبب تمسك الجهاز الفني باللاعب لأنه من العناصر الأساسية .

وتابع: علمنا أن اللاعب كان يتفاوض مع نادي أهلي دبي وتم تأجيل التفاوض معنا لحين معرفة موقفه من الاحتراف، وأن اللاعب انضم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم؛ لأن عقده مع الزمالك ينتهي موسم 2023 و2024 وسيعود لناديه عقب انتهاء إعارته.