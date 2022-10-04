شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه سموحة فى ثانى التجارب الودية بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المصري نظيره سموحة، اليوم الثلاثاء، فى المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن استعدادات الموسم الجديد، وتعد هذه المواجهة هى الثانية للفريق البورسعيدي في معسكر الإسكندرية، بعدما حقق المصرى الفوز فى الودية الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للمصري، بقيادة إيهاب جلال، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على حقيقة مستواهم.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدى، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، أحمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

وينتظر النادي المصري قيد القائمة الأولية للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى أزمة إيقاف القيد وسدد مستحقات الوداد المغربي الذي تنازل عن شكواه ضد النادي البورسعيدي، والتي كانت بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب المصري السابق.