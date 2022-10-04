شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: أرحب بالصلح مع حسام عاشور.. وهذا موقف ميسي وشبانة وعطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، مبادرة صلح مع حسام عاشور، لاعب الفريق السابق.

وقال مصيلحي، خلال تصريحات تلفزيونية: "حسام عاشور من اللاعبين المحترمين جدا جدا وحصل سوء تفاهم من عاشور ونادي الاتحاد".

وأضاف: "لو فيه فرصة أقابل حسام عاشور وأحل معه المشكلة أنا أرحب بذلك، لومي على حسام عاشور فقط أنه تقدم بشكوى ضد النادي وهو على قوة الفريق".

وتحدث عن موقف الثلاثي مروان عطية وأحمد عادل ميسي ومحمود شبانة، قائلا: "مروان عطية تلقى عرضا من بيراميدز قويا وعرضا من الزمالك قويا جدا".

وأضاف: "حدثت مفاوضات مع أمير مرتضى ومرتضى منصور، ولكن إحنا شوفنا الويل الموسم الماضي وعانينا لحد نهاية الموسم لتفادي الهبوط".

وتابع: "أسعى لتدعيم صفوف نادي الاتحاد من أجل بناء فريق جيد، أنا نادي بشتري بس ".

وواصل مصيلحي "محمود شبانة لاعب محترم وأقدره تماما وهو يعلم ذلك وكانت هناك اتصالات مع مسئولي الزمالك ولكنهم تمسكوا باستمراره في الفريق".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلا: "أحمد عادل ميسي هو اللي كلمني ان في عرض من الأهلي ولكن الاتحاد السكندري لم يتلقى أي عروض مادية، النهاردة اجتمعت معاه، ومفيش تغيير في مستقبله".