شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: أعد الزمالك بانتقال مروان عطية له وتعاقدنا مع ظهير منتخب أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أنه رفض عروضا من الأهلى والزمالك من أجل أحمد عادل ميسي ومروان عطية، وتعاقدنا مع ظهير أيمن منتخب أوغندا.

وقال محمد مصيلحى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أتحدث عن ظروف النادى المادية إطلاقا بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها زعيم الثغر".

وأضاف: "راضى عن استعدادات وصفقات النادى بنسبة 90% قبل الموسم الجديد، والأندية الشعبية لا تستطيع أن تجارى الاندية القوية ماليا فى السوق وضم الصفقات المالية الكبيرة".

وتابع: "محمود علاء استأذن رئيس الزمالك بشأن الرحيل لنادى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة".

واستطرد: "مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك هو الوحيد الذى يقف مع الاتحاد السكندرى فى أزمته، وتفهم جدا موقف الاتحاد بالتمسك بـ مروان عطية لأنه لاعب واعد وموهبة كبيرة لنا، وأعد رئيس نادى الزمالك وجماهيره على الهواء إذا خرج مروان عطية من الاتحاد سيكون للقلعة البيضاء".

وأردف: "مروان عطية لن يرحل عن نادى الاتحاد فى فترة الانتقالات الحالية ووارد انتقاله الزمالك فى يناير أو الانتقالات الصيفية".

واستكمل: "رفضنا عروض الأهلى والزمالك من أجل أحمد عادل ميسي ومروان عطية لأننا نريد تكوين فريق قوى قادر على احتلال مركز متقدم".

واختتم مصيلحي تصريحاته قائلا: "تعاقدنا مع باك رايت منتخب أوغندا يبلغ من العمر 21 عاما، وسيتم الإعلان عنها خلال ساعات، بعد التواصل مع ميتشو المدير الفنى لمنتخب أوغندا".