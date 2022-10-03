شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 3 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 3 / 10 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية، منها: الأهلى يهزم جى إس كى الكونغولي فى أفريقيا لليد وبرج العرب يقترب من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى بدورى الأبطال

باسم على يدعم الجبهة اليمنى لفيوتشر فى صفقة انتقال حر

أنهى مسؤلو فيوتشر إجراءات التعاقد مع باسم علي لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، لتدعيم الجبهة اليمنى فى الفريق بالموسم الجديد، فى صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع المقاولون العرب بالتراضي.

كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلى لتونس لمواجهة اتحاد المنستيرى بدورى الأبطال

استأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد التتش بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة..

برج العرب يقترب من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى بدورى الأبطال

يقترب ملعب برج العرب بالإسكندرية من استضافة مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لوجود بعض أعمال الصيانة فى استاد القاهرة، الذى يستضيف مباريات الزمالك.

شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة بطل بوروندي

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض، و تواجد في مران اليوم الإثنين بعد الحصول على راحة في الفترة الماضية بسبب الإجهاد.

الأهلى يهزم جى إس كى الكونغولي فى أفريقيا لليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره جى إس كى الكونغولي 39 / 14 فى إطار ثالث لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

الإسماعيلي ينهي إجراءات سداد مستحقات لاعبيه السابقين ويخاطب الفيفا لفتح القيد

أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بشكل رسمي في إنهاء كافة التحويلات الخاصة بسداد المستحقات المالية المتأخرة لبعض من لاعبيه السابقين بعد استلام النادي إشعارات التحويل الدالة على وفاء النادي بكافة الحقوق المالية للقضايا المعلقة علي النادي الإسماعيلي وإجماليها 6 قضايا، من بينها قضية التونسي لسعد الجزيري.

فيوتشر يهزم كاسكادا بثلاثية نظيفة في ثانى ودياته استعدادًا للكونفدرالية

حقق فيوتشر الفوز على فريق كاسكادا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، في إطار استعدادت فيواشر للمواجهة الأفريقية القادمة أمام فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

عامر حسين: 25 ألف جنيه غرامة على اللاعبين المعترضين على قرارات الحكم بالمباريات

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الاتفاق مع كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، على توقيع غرامة 25 ألف جنيه على اللاعبين الذين يذهبون للحكم بعد نهاية الشوط أو المباراة للاحتجاج على قراراته.