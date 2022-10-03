إحصائية مثيرة تكشف تراجع ريال مدريد في ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت الإحصائيات أن نسبة نجاح لاعبي ريال مدريد في تسجيل ركلات الجزاء تراجع بشكل ملحوظ منذ يناير الماضي.

وأهدر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ركلة جزاء في مباراة أوساسونا، التي أقيمت أمس الأحد، كانت كفيلة بمنح الفريق الملكي الانتصار.

وتعادل ريال مدريد مع أوساسونا بهدف لمثله على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتوقفت بذلك سلسلة من 6 انتصارات لريال مدريد في الليجا منذ بداية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الإثنين أن ريال مدريد نجح في تنفيذ الـ26 ركلة التي حصل عليها حتى يناير الماضي، عندما أهدر بنزيما ضد إلتشي.

لكن منذ يناير حصل الفريق الملكي على 13 ركلة جزاء، أهدر منها 6 ركلات، أي 46% من الركلات.

ومنذ بداية الموسم الجاري، حصل ريال مدريد على 3 ركلات في الدوري، أهدر منها اثنتين، وسجل واحدة.