شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة انتر ميلان وسط غيابات بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي انتر ميلان الايطالي يوم غدًا الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

قائمة برشلونة لمواجهة انتر ميلان في تشامبيونزليج

ويفتقد برشلونة في تلك المواجهة لخدمات كلًا من هيكتور بيليرين بالإضافة إلى المدافع الدولي الاوروجوياني رونالدو اراوخو مع ممفيس ديباي ومواطنه فرينكي دي يونج بالإضافة إلى جول كوندي، وذلك بسبب الإصابات.

وتأتي قائمة برشلونة على النحو التالي:-

تير شتيجن، بينا، تيناس، بيكيه، بوسكيتس، ديمبيلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، كريستنسن، ألونسو، ألبا، كيسي، روبيرتو، رافينيا، إريك جارسيا، بالدي، كاسادو، جافي، بابلو توريس.

ترتيب المجموعة قبل مباراة برشلونة وانتر ميلان

وقبل المباراة يحتل البلوجرانا المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط من فوز وانتصار بفارق الأهداف عن انتر ميلان الثالث الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.