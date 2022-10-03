شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب مباراة الأهلي واتحاد المنستيري فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام اتحاد المنستيري التونسي فى دوري الأبطال، حيث يلتقي بطلا مصر وتونس يوم 9 أكتوبر الجاري بملعب الاتحاد المنستيري، ويُنهي مسئولو القلعة الحمراء الاستعدادات لخوض هذه المباراة التى تُعد ضربة البداية للفريق في الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي غداً آخر مرحلة الاستعداد لمباراة اتحاد المنستيري التونسي المقرر لها 9 أكتوبر الجاري فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصل على راحة من التدريبات أمس وأمس الأول.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير في الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.