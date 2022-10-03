شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الصالات استعدادا لتصفيات أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب المصرى لكرة الصالات معسكرا مفتوحا، اليوم الاثنين ويستمر لمدة أسبوع لتجهيز اللاعبين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها فبراير المقبل.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للصالات، بقيادة هشام صالح، على قائمة تضم كلًا من، محمود شوبير، جمال عبد الناصر، أحمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبد الرحمن "بودي"، خالد "مارادونا"، محمد فتحي، محمد عبد الحميد "كوكي"، محمود عبد الخالق "كاريكا"، إبراهيم سعيد، خالد يسري، أحمد جعيدي، أحمد عبد القادر "موزة" وأحمد مصطفى فرج.

من جهته أكد هشام صالح، المدير لمنتخب مصر لكرة الصالات، أنه يسعى حاليًا لإعداد الفريق بالشكل المثالي قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في موزمبيق، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم 2024، كما يسعى لإعادة المنتخب المصري إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وأضاف صالح، أنه يسعى للاستفادة بشكل جيد من الاحتكاك الذي وفرته المنافسة مع منتخبات قوية في كأس العرب الأخيرة بالسعودية، وإثقال اللاعبين بالخبرات في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يمر بها المنتخب في الفترة الحالية، بما يخدم المخطط الذي تم وضعه مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لوضع المنتخب على قمة التصنيف العربي والأفريقي مرة أخرى.