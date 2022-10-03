شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب 3 مرات فى تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على خوض ثلاث تدريبات فى تونس قبل مباراة الاتحاد المنستيري، على أن يكون أول تدريبين فى ملعب قريب من فندق الإقامة بتونس، ويقام المران الثالث والختامى للأهلي على ملعب المباراة.

وتدور اتصالات مكثفة فى الآونة الأخيرة بين الأهلى والسفارة المصرية فى تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة الخميس المقبل وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق فى مهمته بمستهل مشواره فى البطولة.

وقرر مجلس الأهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.