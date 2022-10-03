شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: لم نحسم مصير رحيل أحمد رفعت.. وفيوتشر يسعى للتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن منصور، عضو مجلس إدارة نادى فيوتشر، أن الفريق لديه طموح كبير فى الوصول لأبعد نقطة فى بطولة الكونفدرالية ولم نحسم حتى الآن مصير أحمد رفعت.

وقال أيمن منصور، فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "فيوتشر يستعد بكل قوة لمواجهة بطل سيراليون والكل يقاتل من أجل المشاركة بشكل أساسى وعلى ماهر قادر على قيادة الفريق لأبعد الحدود".

وأضاف عضو مجلس فيوتشر: "طموحنا كبير جدا فى الكونفدرالية ونطمح للوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب، ونرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية فى سيراليون من أجل تسهيل المهمة فى القاهرة".

وعن أحمد رفعت قال منصور: "إنه لاعب كبير ومميز ولكن لم يتم البت فى مسألة رحيله أو الإبقاء عليه وندرس العرض من كل الجوانب".

وأضاف: "قمنا بضم العديد من الصفقات المميزة على رأسهم عبد الكبير الوادى وباسم على ومهند لاشين، وعمر السعيد هداف مميز وإضافة قوية لـ فيوتشر وسيظهر بشكل مميز فى الفترة المقبلة".

واختتم منصور تصريحاته قائلا: "هدفنا التتويج ببطولة الكونفدرالية فى ظل اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق والتدعيمات التى حصلت والإبقاء على اللاعبين المميزين".