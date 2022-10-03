الامارات | عبدالملك جاني: ارتفاع مستوى فرق الصالات يصعّب التعرف على البطل مبكراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني إن «المعطيات التي أسفرت عنها انطلاقة الموسم الجاري لمنافسات الصالات، وارتفاع مستوى الفرق يصعّب التعرف على البطل مبكراً». يذكر أن كأس الاتحاد اختتمت أخيراً بفوز خورفكان باللقب، ثم أقيمت جولتان من الدوري العام للبطولة. وثمن جاني، في حديث إلى «الإمارات اليوم»، جهود الأندية التي أسهمت بأن ترتقي بشكل مبكر إلى مستوى طيب.

وقال: نتطلع لأن تواصل لعبة الصالات تحقيق المكاسب المميزة خصوصاً وأن المنافسات ظهرت بشكل مميز، رغم أن بطولة الدوري لاتزال في مراحلها الأولى ويعود السبب بذلك إلى أن الأندية أدركت أن بطولة بسبعة فرق ستكون أقوى وأصعب من المواسم الماضية، بعد اعتذار ثلاثة أندية عن عدم المشاركة، ما جعل كل مباراة في البطولة بمثابة مباراة نهائية أو ذات نتيجة مؤثرة، وتابع: كشفت أول جولتين عن أنه سيكون من الصعب جداً التعرف على طرفي المباراة النهائية أو بطل الدوري لارتفاع مستوى معظم الفرق وهو أمر يسعدنا بكل تأكيد.