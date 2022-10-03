الامارات | فوز العربي ومصفوت وتعادل الذيد والحمرية في «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العربي، أمس، على ضيفه التعاون بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، سجل هدف المباراة اللاعب العماني فارس الجابري في الدقيقة 27 ليتصدر العربي ترتيب فرق البطولة برصيد 10 نقاط بينما بقي التعاون برصيده السابق أربع نقاط.

وتعادل الذيد بملعبه مع الحمرية بهدف لمثله سجل للذيد الكاميروني أرنست أنانج في الدقيقة 55، بينما سجل للحمرية البرازيلي غارد سانتوس في الدقيقة الرابعة، ليصبح رصيد الذيد خمس نقاط مقابل أربع رصيد الحمرية.

وحقق مصفوت انتصاره الثاني بعد تغلبه على مضيفه مسافي بهدف نظيف سجله النيجيري ديلاميري صلاح الدين 67، ليصبح رصيد مصفوت ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لمسافي.