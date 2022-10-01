شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أوراكل نت سويت للإسكواش بـ7 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، منافسات دور الـ 16 ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، والتي تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

ـ يوسف سليمان وعلي أبو العنين

ـ مروان الشوربجي والميكسيكي سيزار سالازار

ـ مازن هشام والهندي راميت تاندون

ـ سنا إبراهيم والأمريكية أماندا صبحي

ـ هنا رمضان ولاعبة فنزويلا إيمليا سويني

ـ فريدة محمد والإنجليزية لوسي بيكروفت

ـ زينة مقوي والأمريكية صابرينا صبحي

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني، كما حافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى، وحسم علي فرج صراع القمة مع بول كول، بعدما تغلب عليه في نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش، ليتوج فرج بأول لفب بلاتينيوم في الموسم الجديد، وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث، وتقدم البيروفي دييجو إلياس للمركز الرابع.