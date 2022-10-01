شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة اليوم من التدريبات بفرمان كولر قبل السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم السبت بقرار من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق قبل أن يستأنف غداً الاحد تدريباته استعداداً لمواجهة إتحاد المنستيري التونسي المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية بجميع لاعبيه ويقوم المدير الفني خلال التدريبات الحالية بتحفيظ لاعبيه بعض الخطط الفنية والأمور الخاصة باللقاء المرتقب.

ويشاهد كولر مع لاعبي الأهلي أكثر من مباراة للفريق التونسي من أجل دراسته جيداً والتعرف على نقاط القوة والضعف فيه قبل مباراة 9 أكتوبر الجاري والتي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.

ويبحث مسئولو النادي حالياً مع نظراؤهم في السفارة المصرية بتونس كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة ، وقرر مجلس الأهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري.