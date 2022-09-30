شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة سبورتنج و REG الرواندى بنصف نهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره REG الرواندى فى منافسات نصف نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتنزانيا.

وتأهل سبورتنج لنصف النهائي بعد الفوز فى الدور التمهيدى أمام الاسهم الكينى و ليجند نايل الجنوب سودانى ثم young sisters البورندى.

موعد مباراة سبورتنج وبطل رواندا

تقام مباراة سبورتنج و REG الرواندى فى تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، والسادسة والنصف بتوقيت تنزانيا ، ويسعى خلالها الفريق للفوز والتأهل للنهائي لضمان ميدالية أفريقية.

قائمة سبورتنج

تضم قائمة سبورتنج فى البطولة كلا من، هاجر عامر، أسرار ماجد، جينا حازم، نادين ياسر، منار إيهاب، ريم موسي، نورهان أحمد، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش، رولا أحمد، كريستال، هنا عبد العال.

ويرافق بعثة سبورتنج المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، وحسن غريب مدربا عاما، ومحمد جابر المدير الإداري، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.