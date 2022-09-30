تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لإبعاد ليونيل ميسي عن برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تفاصيل عرض باريس سان جيرمان لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وكان ليونيل ميسي (35 عاما) قد انضم إلى النادي الباريسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد فشل برشلونة في تجديد عقد نجمه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليجا.

ونقلت الصحيفة عن محطة ”كادينا سير“ الإذاعية، أن نادي العاصمة الفرنسية سيقدم لـ "البرغوث" الأرجنتيني اقتراحًا أولًا لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2023.

وأوضحت أن العرض سيكون لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم واحد، مع احترام الشروط الاقتصادية الحالية، بحيث يحصل ميسي على 30 مليون يورو في العام الواحد.

وأكدت أن باريس سان جيرمان جاد للغاية والدليل على ذلك أن ناصر الخليفي رئيس النادي هو الذي كان مسئولاً عن نقل هذا الاقتراح الأول إلى بيئة المهاجم الأرجنتيني.

ووفقاً لتقارير، فإن بيئة برشلونة وميسي يعملان على تهدئة الخلافات والاقتراب من المواقف من أجل عودة محتملة لميسي إلى ملعب الكامب نو.

وعلى الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن ميسي سيشرع في مغامرة أخيرة في الدوري الأمريكي في نهاية هذا الموسم، إلا أنه في هذا الوقت لا يمكن استبعاد أي سيناريو، من العودة إلى الكامب نو، أو التجديد مع باريس سان جيرمان.

ومع بداية هذا الموسم، يقدم ميسي مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 6 أهداف وصنع 8 في 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان سجل ميسي 11 هدفا وصنع 15 في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

ونال ميسي مع باريس سان جيرمان لقبا في الدوري الفرنسي ولقبا في كأس السوبر الفرنسي.