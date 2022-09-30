في صفقة تبادلية.. أسوان يضم مدافع الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع محمد عطوة لاعب فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وانضم مدافع الجونة محمد عطوة لفريق أسوان على سبيل الإعارة في مقابل انضمام محمد بكري لاعب زهرة الجنوب إلى صفوف نادي الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ووقع عطوة على عقود انتقاله لنادي أسوان في حضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ولعب محمد عطوة لأكثر من نادي أبرزهم بيراميدز والاتحاد السكندري والمقاصة والجونة والرائد السعودي.

جدير بالذكر ان نادي اسوان أتم تعاقده مع كلا من المهاجم الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبد الحكيم والمغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش ويوسف احمد حسن وميدو العطار وعبد الرحمن العشري وميدو مصطفى وصابر الشيمي ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي والانجولي ديلسون كاموني وعلي فتحي فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لإيسترن كومباني.