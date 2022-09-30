شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلي حتى خوض مباراة الاتحاد المنستيري بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج الأهلي في الفترة القادمة وحتى موعد مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بافتتاح مشواره في البطولة الإفريقية التي يطمح في المنافسة على استعادة لقبها الغائب في النسخة الأخيرة، بعدما خسره الأهلي أمام الوداد المغربي.

ويحدد كولر برنامج التدريبات الجماعية والخطة التي سيعتمد عليها من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والبدني للاعبي الأهلي، والاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين سواء الدوليين أو باقي المجموعة ، من أجل معالجة النواقص التي يعاني منها الفريق الأحمر في الوقت الحالي، والاستقرار على التشكيل الأمثل للأهلي قبل بدء التحضير للموسم الجديد.

وخاض فريق الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية ضد فرق بتروجت وأسوان وطلائع الجيش ولم يحدد موقفه من خوض مباريات جديدة خلال الفترة القادمة أو الاكتفاء باللقاءات الودية التي خاضها الفريق الأحمر في المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد.

و تدور اتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة بين الاهلى والسفارة المصرية في تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة.

وقرر مجلس الاهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام يوم 9 أكتوبر القادم.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.