شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يُقسّم مران الزمالك على مراحل ويمنح اللاعبين برنامجًا تأهيليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب العودة لاستئناف التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 3 أيام.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية والبدنية إلى عدة مراحل، تضمنت تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب، اعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة ، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية باستخدام الكرة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية للاعبين خلال مران اليوم .

ويركز الجهاز الفني للفريق على رفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي خاصة عقب العودة من الراحة السلبية ، بالإضافة إلى علاج الإرهاق وتجهيز الجميع بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.