شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حسن شحاتة صانع أمجاد الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال أن أعظم اللاعبين لم ينجحوا في مهنة التدريب، وأعظم المدربين لم يكونوا لاعبين بارعين، لكن لأن لكل قاعدة استثناء فكان الاستثناء في الكرة المصرية هو المعلم والأسطورة حسن شحاتة الذي نجح لاعبا تتغنى به وله الجماهير ومدربا يحمله الجميع على الأعناق.

ويعد حسن شحاتة أحد النجوم التاريخيين لنادي الزمالك، واستطاع أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد المنتخب الوطني للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في 2006 و2008 و2010 ليصبح أول مدرب في التاريخ يُتوج باللقب ثلاث مرات متتالية.

وقبل أن يتولى حسن شحاتة، مهمة تدريب المنتخب الوطني، كان مدربا لفريق المقاولون العرب، حيث تمكن من التفوق على القطبين الأهلي والزمالك، والتتويج بلقبي كأس مصر على حساب الأهلي والسوبر المصري على حساب الزمالك.

وخلال مسيرة حسن شحاتة مع منتخب مصر خاض نهائيات تاريخية فالبداية من 2006 وتتويج منتخب مصر الوطني بلقب كأس الأمم بعد الفوز على كوت ديفوار في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة بركلات الترجيح.

بجانب نهائي 2008، والذي شهد فوز مصر على الكاميرون بهدف دون رد لـ محمد أبو تريكة بعد تمريرة سحرية من محمد زيدان.

وفي نسخة 2010 قدم منتخب مصر عروضا قوية حيث استطاع حسن شحاتة قيادة الفراعنة للفوز على غانا في المباراة النهائية لكأس الأمم وحصد اللقب وتحقيق الإنجاز الاستثنائي، في بطولة شهدت تألق محمد ناجي جدو.

ولم يقتصر إبداع حسن شحاتة مع منتخب مصر على الجانب الأفريقي فقط، بل قدم مباريات تاريخية لم ولن تُنسى أمام كبار المنتخبات العالمية في كأس العالم للقارات.

وقدم منتخب مصر أداء تاريخيا ضد المنتخب البرازيلي عام 2009، رغم الهزيمة برباعية مقابل ثلاثة بصعوبة.

ثم حقق حسن شحاتة بعد ذلك الفوز على إيطاليا بطل العالم بهدف دون رد، سجله محمد حمص برأسية تاريخية في شباك الحارس المخضرم بوفون.

مسيرة تاريخية لحسن شحاتة مع منتخب مصر وسيظل الجميع يتذكر إنجازات المعلم التي لم يتمكن أي مدير فني من تحقيق نفس الإنجازات التي قام بها المعلم.