شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الأندية بنسبة الـ3% من عقود تسجيل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بسداد نسبة الـ3% من قيمة عقود اللاعبين أثناء تسجيل الأندية، من أجل استخراج بطاقات الموسم الجديد.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بالالتزام بالشروط العامة الواردة من وزارة القوى العامة بشأن تشغيل الأجانب من أجل استخراج تصريح عمل للمحترفين فى الأندية.

وجاء ذلك من أجل أن يتمكن الاتحاد من قيد اللاعبين والمدربين الأجانب.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 15 أكتوبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد جميع مطالبات الموسم الجديد المادية والخاصة بتسجيل اللاعبين.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية ببدء تسلم نسبة عقود اللاعبين فى الموسم الجديد 2022 / 2023 ، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.