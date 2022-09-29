خاص.. الأهلي يقترب من ضم صفقة برازيلية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن اقتراب الإدارة من إتمام الاتفاق لضم البرازيلي مارسينهو دا سيلفا الجناح الأيسر لفريق كاواساكي فرونتال الياباني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي سيضم اللاعب مقابل مبلغ مالي لناديه لم يتم الكشف عنه بعد، بخلاف ما سيتقاضاه مارسينهو نفسه".

وأضاف المصدر: "هناك بعض الرتوش الأخيرة في الصفقة يتم القيام بها حالياً وإذا تم التوصل لاتفاق حولها فمن المتوقع أن يصل اللاعب في أي وقت لتوقيع الكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة ".

وشارك مارسينهو مع فريق كاواساكي في 35 مباراة خلال الموسم الماضي في كل البطولات، أحرز خلالها 12 هدف، وصنع 4.

وكان الأهلي قد ضم البرازيلي برونو سافيو في بوليفار البوليفي في وقت سابق وأنتظم اللاعب في التدريبات.