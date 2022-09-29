الامارات | نادي الشارقة يكثّف استعداداته لـ «عربية القوس والسهم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي استعداداته المكثفة، للمشاركة في بطولة الأندية العربية الثانية بمدينة المنستير التونسية، من الثاني إلى الثامن من أكتوبر المقبل.

ويترأس عضو الإدارة مشرف اللعبة عبدالرحمن المليحي، بعثة الفريق المشاركة في البطولة، وتضم البعثة إداري الفريق والمدرب وتسعة لاعبين (ثلاثة لاعبين من فئة العمومي، وثلاثة لاعبين تحت 18 سنة، وثلاثة لاعبين للقوس المركب). وقدم عضو مجلس إدارة النادي رئيس الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على الدور الكبير الذي يلعبه في تسهيل مشاركة فرق النادي خارجياً، وأشار إلى أن مشاركة اللاعبين في البطولات الخارجية فرصة جيدة لاكتساب خبرات جديدة في الجوانب الفنية والإدارية، من خلال الاحتكاك والتعلم والاستفادة من المدارس المختلفة والمتمرسين في البطولات، إلى جانب وضعهم في التجربة، وتعلم أساليب القيادة، كونهم قادة المستقبل، سواء رياضياً أو إدارياً.