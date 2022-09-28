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بنزيمة وبونو وبيليغريني الأفضل في الدوري الإسباني موسم 2021-2022

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المنامة - ياسر ابراهيم - فاز الفرنسي كريم بنزيمة قائد بجائزة أفضل لاعب في عن موسم 2021-2022 في حفل جوائز صحيفة ماركا السنوي. 

وحصد بنزيمة (34 عامًا) جائزة دي ستيفانو بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني، فضلاً عن تتويجه بجائزة هداف الليغا برصيد 27 هدفا. كما حصد الفرنسي جائزة أفضل لاعب بحسب تصويت الجماهير. 

وفاز حارس المرمى المغربي ياسين بونو (31 عامًا) محترف إشبيلية بجائزة ثامورا بعدما استقبل 24 هدفاً في 31 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة. 

في المقابل فاز التشيلي مانويل بيليغريني (69 عامًا) مدرب ريال بيتيس بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الفائت. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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